Летевшие во Внуково самолеты перенаправили в другие аэропорты Фото: Иван ВИСЛОВ

Самолеты, которые должны были приземлиться в московский аэропорты Внуково, утром во вторник, 4 июля, начали перенаправлять в другие столичные аэропорты. Об этом говорят данные онлайн-табло.

Рейс из Шарм-эш-Шейха на 06:43, а также рейс из Дубая были направлены в аэропорт Домодедово. Кроме того, рейсы из Новосибирска, Челябинска и Махачкалы перенаправили в Шереметьево.

Сообщается также, что задерживается прилет самолета во Внуково из Антальи. На данный момент, согласно табло, этот рейс должен прилететь в 07:50.

Как уточнили в Росавиации, что в аэропорту Внуково были введены ограничения на прием, а также выпуск самолетов с 5:10 и продлены до 08:00. Уточняется, что такие ограничения введены по техническим причинам.

«По техническим причинам, независящим от аэропорта, во Внуково введены ограничения на приём\выпуск воздушных судов с 05:10 ... Ограничения по приему/выпуску воздушных судов в аэропорту Внуково продлены до 08:00», - сказано в заявлении, где отмечается, что все другие аэропорты Москвы работают штатно.