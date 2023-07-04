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НовостиВ мире4 июля 2023 5:10

Эстонский политик предупредил Россию о готовящейся провокации из-за баз НАТО

Лидер партии Koos Иванов заявил о готовящейся провокации Эстонии против России
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Эстонский политик предупредил Россию о готовящейся провокации из-за баз НАТО

Эстонский политик предупредил Россию о готовящейся провокации из-за баз НАТО

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Таллин при содействии Североатлантического альянса готовит военную провокацию против Москвы. Такое заявление сделал лидер эстонской партии Koos («Вместе») Олег Иванов в интервью порталу Baltnews.

Как заявил политик, НАТО разворачивает активное строительство своих военных баз в Эстонии.

«Обезлюживается город Нарва с целью постройки натовской базы. Практически под Питером — 100 километров! Пара минут - и ракета уже в Питере! Все это появится уже в ближайшие два года. Так что Россия может ждать военной провокации со стороны Эстонии», - сказал глава эстонской партии.

Напомним, в начале прошлого месяца в Эстонии прошли масштабные военно-морские учения НАТО с участием свыше 30 кораблей. Как заявил тогда командующий Военно-морских сил (ВМС) республики коммодор Юри Саска, новые учения Baltops войдут в историю, так как до сих пор страна не принимала такого числа кораблей блока.