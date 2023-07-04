Собянин заявил об отражении атаки украинских дронов в Подмосковье

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что во вторник, 4 июля, была совершена очередная попытка атаки украинских беспилотников в Московской области и Новой Москве, отметив, что атаки отражены силами противовоздушной обороны (ПВО).

«Сегодня была совершена ещё одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области … все обнаруженные БПЛА ликвидированы», - написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Собянин уточнил, что в целях безопасности была временно перенаправлена часть рейсов из аэропорта Внуково, однако с 8:00 утра все эти ограничения на полеты в районе Внуково снимаются.

«Жертв и пострадавших нет, экстренные службы работают на местах произошедшего», - добавил московский мэр.

Напомним, сегодня, 4 июля, появилось сообщение о том, что в районе подмосковной Кубинки был сбит беспилотник, а незадолго до этого средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были сбиты два дрона в районе поселка Валуево в Новой Москве.