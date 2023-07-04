Аэропорт Внуково возобновил работу Фото: Иван ВИСЛОВ

Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме. Об этом сообщили во вторник, 4 июля, в Росавиации.

«С 08:00 мск 4 июля аэропорт Внуково возобновил работу», - сказано в заявлении ведомства.

Напомним, сегодня, 4 июля, самолеты, которые должны были приземлиться в московский аэропорты Внуково начали перенаправлять в другие столичные аэропорты. Как уточнили в Росавиации, ограничения введены по техническим причинам.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в целях безопасности была временно перенаправлена часть рейсов из аэропорта Внуково, но с 8:00 утра все эти ограничения на полеты в районе Внуково снимаются. Как заявил градоначальник сегодня, 4 июля, была совершена очередная попытка атаки украинских дронов в Московской области и Новой Москве. Как он уточнил, что атаки были отражены силами противовоздушной обороны (ПВО).