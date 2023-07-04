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НовостиПолитика4 июля 2023 5:34

Захарова назвала попытку атаки украинскими беспилотниками актом терроризма

По ее словам, мировое сообщество должно осознать, что постоянные члены Совбеза ООН спонсируют террористический режим
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Захарова назвала попытку атаки украинскими беспилотниками очередным актом терроризма

Захарова назвала попытку атаки украинскими беспилотниками очередным актом терроризма

Фото: REUTERS

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала попытки украинских военнослужащих атаковать Московскую область.

По словам дипломата, данное происшествие является очередным актом терроризма. В районе, который пытались атаковать, находятся объекты гражданской инфраструктуры и аэропорт, принимающий и зарубежные рейсы.

"Учитывая, что эти теракты Зеленский совершает поставленным Западом или на западные средства средства закупленным оружием , то это терроризм международный", - заявила Захарова.

Кроме того, представитель МИД считает, что мировое сообщество должно осознать что постоянные члены СБ ООН ( США, Британия, Франция) финансируют террористический режим.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 4 июля, была совершена очередная попытка атаки украинских беспилотников в Московской области и Новой Москве. Все атаки были отражены средствами ПВО. Из-за этого самолеты, которые должны были приземлиться в московский аэропорты Внуково начали перенаправлять в другие столичные аэропорты.