Захарова назвала попытку атаки украинскими беспилотниками очередным актом терроризма Фото: REUTERS

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала попытки украинских военнослужащих атаковать Московскую область.

По словам дипломата, данное происшествие является очередным актом терроризма. В районе, который пытались атаковать, находятся объекты гражданской инфраструктуры и аэропорт, принимающий и зарубежные рейсы.

"Учитывая, что эти теракты Зеленский совершает поставленным Западом или на западные средства средства закупленным оружием , то это терроризм международный", - заявила Захарова.

Кроме того, представитель МИД считает, что мировое сообщество должно осознать что постоянные члены СБ ООН ( США, Британия, Франция) финансируют террористический режим.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 4 июля, была совершена очередная попытка атаки украинских беспилотников в Московской области и Новой Москве. Все атаки были отражены средствами ПВО. Из-за этого самолеты, которые должны были приземлиться в московский аэропорты Внуково начали перенаправлять в другие столичные аэропорты.