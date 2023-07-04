Минобороны: пресечена попытка Украины ударить пятью дронами в Подмосковье

Пресечена попытка украинских властей осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами Фото: Иван МАКЕЕВ

Министерство обороны РФ заявило, что во вторник, 5 июля, была пресечена попытка украинских властей осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по объектам, которые расположены на территории Московской области и Новой Москвы.

«Утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Московской области и Новой Москвы», - сказано в заявлении российского военного ведомства.

Как уточняется, четыре украинских беспилотника на территории Новой Москвы были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО), а еще один дрон был подавлен при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), из-за чего потерпел крушение на территории Одинцовского района в Московской области.

Позже сегодня, 4 июля, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об очередной попытки атаки украинских дронов в Московской области и Новой Москве, отметив также, что в целях безопасности была временно перенаправлена часть рейсов из аэропорта Внуково.