Harper’s Magazine: бесцеремонная политика Вашингтона ставит мир на порог ядерной войны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В журнале Harper’s Magazine говорится о том, что бесцеремонная внешняя политика Соединенных Штатов по отношению к России поставила мир на порог ядерной войны.

По информации издания, американский дипломат Джордж Кеннан еще в 1997 году говорил о том, что США будут стремиться к восстановлению политики холодной войны, и это станет их главной ошибкой.

"США бесцеремонно расширяли свои обязательства в области ядерной безопасности и ядерных гарантий, из-за чего постоянно расширяются границы небезопасности. И делали это они, понимая, что у России есть свой ядерный арсенал. создавая тем самым постоянно расширяющиеся границы небезопасности", - отмечается в материале.

Также в издании говорится, что ядерному противостоянию Вашингтона и Москвы на фоне украинского конфликта уделяется мало внимания.

"Если только исключить Карибский кризис, то риск быстрой и катастрофической эскалации ядерного противостояния между двумя сверхдержавами выше, чем когда-либо в истории", - заключил автор статьи.

Ранее экс-советник госсекретаря Колина Пауэлла в администрации Джорджа Буша, экс-президент американского Совета по международным отношениям Ричард Хаас назвал США главной угрозой для мировой безопасности.