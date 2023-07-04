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НовостиПолитика4 июля 2023 6:06

Гладков отстранил заместителя за некачественное восстановление Шебекино

От занимаемой должности освобожден Константин Полежаев
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Гладков отстранил заместителя за некачественное восстановление Шебекина

Гладков отстранил заместителя за некачественное восстановление Шебекина

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во вторник, 4 июля, сообщил, что принял решение отстранить своего заместителя Константина Полежаева за некачественную работу по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке.

«Принял решение освободить от занимаемой должности заместителя губернатора Константина Алексеевича Полежаева», - написал глава региона в своем Telegram-канале, уточнив, что причиной такого решения стало «систематическое невыполнение» обязанностей, в том числе и «некачественная организация работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке».

Напомним, 24 июня Гладков сообщил, что украинские войска сбросили взрывное устройство с беспилотника на одно из промышленных предприятий в Шебекино. Днем ранее глава региона заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили до 100 снарядов по Белгородской области.