Анжелика Варум впервые за долгое время появилась на публике в Сочи Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

1 июля на Красной Поляне стартовал IV Музыкальный образовательный форум Леонида Агутина. На мероприятие съехалось большинство известных музыкальных артистов, в числе которых Сосо Павлиашвили, Нюша и другие. Также событие не пропустила и артистка Анжелика Варум.

Стоит отметить, что это первый за долгое время выход в свет Варум. Она появилась на сцене вместе с мужем в финале конкурса "Детский Автор России".

Поклонники певицы отметили, что Варум находится в очень хорошей форме. При этом многие также обратили внимание на то, что певица постарела, сообщает "Вокруг.тв".

Стоит отметить, что Варум и Агутин живут в браке уже более 20 лет. Супруги познакомились еще в 90-е годы, а их отношения завязались в 1998 году. В последнее время артистка не так часто появляется на ТВ, как раньше. В конце 2022 года Леонид Агутин прокомментировал слухи по разладу в семье.