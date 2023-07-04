Марочко заявил об уменьшении количества западной техники у ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что на первой линии обороны Краснолиманского направления было отмечено снижение числа западной техники и оружия, которые используют украинские войска.

Как заявил Марочко, такая информация была получена во время объективного контроля линии боевого соприкосновения.

«На сватовско-кременском участке отмечена тенденция к увеличению применения вооружения и техники советского образца и к снижению использования украинскими боевиками поставляемого западом «ленд-лиза», - приводит РИА Новости заявление подполковника.

По его словам, с некоторых позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) второй и третьей линий обороны командование украинских войск вывело западные самоходные артиллерийские установки, а также бронетранспортеры.

Напомним, днем ранее, 3 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал о том, что украинские войска не достигли своих целей ни на одном направлении, назвав их ожидания от западного вооружения завышенными.