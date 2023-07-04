Нилов: лимит дохода самозанятым нужно повысить до 4,8 миллионов рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Госдуме рассмотрят законопроект о повышении лимита доходов самозанятым. В настоящий момент сумма ограничена 2,4 млн рублей, а после изменения она поднимется до 4,8 млн рублей.

Депутат VII созыва Госдумы от ЛДПР и автор инициативы Ярослав Нилов в беседе с телеканалом «360» отметил, что повышение очень своевременно, так как время диктует свои условия. Жизнь дорожает и нужно подстраиваться под меняющиеся реалии.

Существующие пределы были установлены еще в 2018 году. 2,4 млн – это общий максимальный доход самозанятого, но многие стали подходить к нему вплотную. Чаще всего это люди, которые оказывают услуги – няни или водители. У многих деньги находятся в обороте.

- В связи с изменившимся обстоятельствами, с ростом цен, в связи подорожанием жизни, в связи с интонационными процессами мы предложили в два раза увеличить этот предел, - говорит депутат.

Данный налоговый режим стал пользоваться большим спросом у россиян, с момента старта программы в ней зарегистрировалось более 7 млн человек.

Сейчас, если предельный порог превышен, приходится переходить на другу систему налогообложения, где более высокий процент. Либо люди предпочитают работать в «серую».

- Инициатива будет стимулировать людей работать официально, быть в официальных отношениях с государством, — заметил Нилов.

Кстати, чаще всего индивидуальные предприниматели сталкиваются с неприятностями, когда опаздывают с предоставлением налоговой декларации. Об этом и других распространенных причинах штрафов «Газете.Ru» рассказала бизнес-эксперт, владелец программ по развитию своего дела Светлана Мишина.

Чаще всего летом самозанятые предлагают услуги в сфере диетологии, нутрициологии, консультации по фитнес-программам, передает RT.