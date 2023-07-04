ФСБ задержала жителя Тюмени, ставшего пособником украинских спецслужб Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Тюмени гражданина, ставшего пособником украинских спецслужб и пытавшегося вербовать офицера одной из частей российской армии. Он хотел, чтобы тот перешел на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) после прибытия в зону спецоперации.

«В городе Тюмени пресечена деятельность пособника украинских спецслужб. Фигурант склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации», - сказано в заявлении Центра общественных связей ФСБ.

Сообщается, что задержанный гарантировал организацию связи российской армии с представителями украинской разведки. Заведено дело по статье о госизмене.

Напомним, днем ранее, 3 июля, был задержан завербованный украинскими спецслужбами российский гражданин, который прошел на Украине курс обучения разведывательно-подрывной деятельности. Как сообщалось, он готовил покушение на главу Крыма Сергея Аксенова.