Житель ЛНР задержан за шпионаж в пользу Украины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала жителя Луганской Народной Республике (ЛНР), подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. Об этом во вторник, 4 июля, сообщили в УФСБ региона.

«УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность жителя ЛНР, гражданина Украины», - сказано в заявлении пресс-службы ведомства.

По данным ФСБ, житель региона еще с прошлого года по заданию человека, действующего в интересах украинских спецслужб, передавал сведения о местах дислокации и передвижении Народной милиции ЛНР, а также Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации.

Возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».

Напомним, сегодня, 4 июля, ФСБ задержала жителя Тюмени, который стал пособником украинских спецслужб. Как сообщалось, он пытался вербовать офицера одной из частей российской армии.