Число пострадавших при прорыве Каховской ГЭС выросло до 134 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число пострадавших из-за прорыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) превысило 130 человек. Об этом во вторник, 4 июля, сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в медицинских кругах.

«По уточненным данным, госпитализированы с различными травмами 134 человека», - приводит издание заявление своего собеседника.

Как писал сайт KP.RU, 6 июня ночью украинские войск обстреляли Каховскую ГЭС, после чего сооружение частично разрушилось и началось подтопление окрестных городов и поселков.

Напомним, 14 июня 2023 года МЧС России отнесло прорыв Каховской ГЭС к чрезвычайным ситуациям федерального характера. Незадолго до этого глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко обратил внимание на ущерб, который подрыв гидроэлектростанции нанес школам, детсадам и объектам здравоохранения в регионе.

Президент России Владимир Путин назвал подрыв плотины гидроэлектростанции «варварской акцией» Киева, совершенной с подачи западных стран.