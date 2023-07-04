Число пострадавших при прорыве Каховской ГЭС выросло до 134
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Число пострадавших из-за прорыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) превысило 130 человек. Об этом во вторник, 4 июля, сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в медицинских кругах.
«По уточненным данным, госпитализированы с различными травмами 134 человека», - приводит издание заявление своего собеседника.
Как писал сайт KP.RU, 6 июня ночью украинские войск обстреляли Каховскую ГЭС, после чего сооружение частично разрушилось и началось подтопление окрестных городов и поселков.
Напомним, 14 июня 2023 года МЧС России отнесло прорыв Каховской ГЭС к чрезвычайным ситуациям федерального характера. Незадолго до этого глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко обратил внимание на ущерб, который подрыв гидроэлектростанции нанес школам, детсадам и объектам здравоохранения в регионе.
Президент России Владимир Путин назвал подрыв плотины гидроэлектростанции «варварской акцией» Киева, совершенной с подачи западных стран.