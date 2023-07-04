Депутат Козлов: счетчики на воду снижают платежи почти в два раза Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Федеральный координатор проекта «Школа грамотного потребителя», депутат Мосгордумы Александр Козлов назвал самый действенный способ сэкономить на услугах ЖКХ.

Эксперт отметил, что установка счетчиков снизит ежемесячные платежи и приведет к более разумному потреблению. Практика показывает, что наличие приборов учета отучает транжирить воду.

Пока в России нет штрафов за отказ установить счетчик, но без него жильцы оплачивают квитанции по нормативам, а они части превышают реальное потребление.

А если происходят непредвиденные утечки, например, в результате аварии на трубопроводе, то траты тоже будут возложены на жильца.

- Если есть счетчики, многие начинают выключать воду, пока намыливают руки, чистят зубы и так далее, поскольку даже самим становится интересно, насколько можно экономить, - говорит депутат Lenta.ru.

Он отметил, что после установки счетчиков, сумма в квитанциях снижается почти в два раза в пересчете на одного человека.

С учетом того, что скоро коэффициент для тех, кто не установил прибор учета вырастет с 1.5 до 3, то стоит задуматься об экономии.

Кстати, чем современнее сантехника, тем меньше придется заплатить за воду. Например, краны старого образца с двумя вентилями расходуют на 25% больше воды. А с протекающего крана может «набежать» до 24 литров в сутки, сообщает Пятый канал.

Кстати, экономить можно и на отоплении. Автоматизированные узлы управления отоплением помогают экономить тепло на 20–30%. Жильцы экономят на оплате ЖКХ 300-500 рублей в месяц, сообщает телеканал "360".