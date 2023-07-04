Турция и Египет повысили уровень дипотношений до послов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турция и Египет спустя десять лет повысили уровень дипломатических отношений до уровня послов. Об этом во вторник, 4 июля, сообщили в турецком Министерстве иностранных дел.

«Турецкая Республика и Арабская Республика Египет объявляют о выведении дипломатических отношений между двумя странами на уровень послов. Турция предложила на должность чрезвычайного и полномочного посла в Каире кандидатуру посла Салиха Мутлу Шена», - сказано в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

В Министерстве иностранных дел Египта подтвердили это сообщение, отметив, что такой шаг отражает «общую решимость работать над укреплением двустороннего сотрудничества на благо египетского и турецкого народов».

В последнее время наблюдается потепление в отношениях между Каиром и Анкарой, которые ухудшились после свержения президента Египта Мухаммеда Мурси в июле 2013 года.

В конце февраля текущего года министр иностранных дел Египта Самех Шукри посетил зону землетрясений в Турции, а египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси выразил соболезнования турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с катастрофой.

Позже, в конце мая этого года, главы государств договорились повысить уровень дипломатических отношений между странами до уровня послов.