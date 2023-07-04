МВД ограничило право на управление автомобилем за неявку в военкомат Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Министерство внутренних дел России утвердило порядок ограничения права управлять машиной за неявку в военкомат. Как передает ТАСС, речь идет о гражданах, которые числятся в едином реестре воинского учета, но не явились по повестке в военкомат.

Из приказа МВД РФ следует, что записи об уклонистах будут вноситься в федеральную информационную систему Госавтоинспекции в течение суток. Удаляться эти заметки будут после исключения гражданина из «черного списка».

Напомним, в апреле этого года Государственная дума РФ одобрила поправку об ограничении права водить автомобиль для уклонистов. Как писал сайт KP.RU, это ограничение будут применять, если призывник спустя 20 дней с момента получения повестки не придет в военкомат.

Председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов заявлял, что на уклониста от армии также могут наложить запрет на приобретение недвижимости или получение кредита.