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НовостиОбщество4 июля 2023 8:03

Правительство уточнило механизм работы ФНС и ФСПП для обеспечения прав мобилизованных

Отмечается, что передача данных поможет оперативно подтверждать статус мобилизованных
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Отмечается, что передача данных поможет оперативно подтверждать статус мобилизованных

Отмечается, что передача данных поможет оперативно подтверждать статус мобилизованных

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительство приняло постановление, которое направлено на обеспечение прав и законных интересов мобилизованных в рамках исполнительного производства. Об этом сказано в заявлении кабмина.

Как уточняется, это постановление предусматривает, что Федеральная налоговая служба (ФНС) и Федеральная служба судебных приставов (ФСПП) будут обмениваться информацией в рамках исполнительного производства.

«По закону мобилизованные, выполняющие задачи специальной военной операции, имеют право подать заявление на приостановление исполнительного производства по взысканию кредиторской задолженности и прочих долгов», - сказано в пресс-релизе кабмина.

В правительстве отметили, что такая передача данных поможет оперативно подтверждать статус мобилизованных и их право на приостановление производства.

Напомним, накануне в Госдуме сообщили о подготовке закона об отчислениях в фонд помощи семьям мобилизованных и армии.