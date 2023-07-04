Правительство уточнило механизм работы ФНС и ФСПП для обеспечения прав мобилизованных

Отмечается, что передача данных поможет оперативно подтверждать статус мобилизованных Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительство приняло постановление, которое направлено на обеспечение прав и законных интересов мобилизованных в рамках исполнительного производства. Об этом сказано в заявлении кабмина.

Как уточняется, это постановление предусматривает, что Федеральная налоговая служба (ФНС) и Федеральная служба судебных приставов (ФСПП) будут обмениваться информацией в рамках исполнительного производства.

«По закону мобилизованные, выполняющие задачи специальной военной операции, имеют право подать заявление на приостановление исполнительного производства по взысканию кредиторской задолженности и прочих долгов», - сказано в пресс-релизе кабмина.

В правительстве отметили, что такая передача данных поможет оперативно подтверждать статус мобилизованных и их право на приостановление производства.

Напомним, накануне в Госдуме сообщили о подготовке закона об отчислениях в фонд помощи семьям мобилизованных и армии.