Си Цзиньпин призвал страны ШОС противостоять «цветным революциям» Фото: REUTERS

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) необходимо противостоять «цветным революциям» и вмешательству каких-либо внешних сил в дела государств региона.

«Нужно сохранять бдительность к попыткам извне разжигать новую холодную войну, выступать категорически против любых попыток вмешательства извне и инспирирования «цветных революций» под каким бы то ни было предлогом», - заявил глава КНР.

Си Цзиньпин также призвал страны ШОС самостоятельно выработать внешнюю политику, основанную на общих и долгосрочных интересах региона.

Напомним, к противостоянию внешним попыткам спровоцировать «цветные революции» Си Цзиньпин призвал еще в мае этого года на саммите Китай-Центральная Азия. Как писал сайт KP.RU, глава КНР также заявил о необходимости придерживаться нулевой терпимости к терроризму и сепаратизму.