Си Цзиньпин предложил увеличить долю нацвалют в расчетах между странами ШОС Фото: REUTERS

На саммите ШОС в Индии 4 июля 2023 года лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин предложил увеличить расчеты в национальной валюте.

По его мнению, целесообразно наращивать долю расчетов в национальных валютах между странами ШОС.

"Считаю целесообразным увеличить долю расчётов в национальных валютах в рамках организации", — заявил Цзиньпин на саммите.

Напомним, мероприятие проходит в формате видеоконференции. Уточняется, что во время заседания главы стран-участниц подведут итоги деятельности организации за прошедший 2022 год и определят приоритеты дальнейшего развития в рамках взаимовыгодного сотрудничества.

На заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества 4 июля также выступит и президент России Владимир Путин. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления российского лидера.