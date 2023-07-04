Лидер «Грузинской мечты»: требование Украины вернуть Саакашвили оскорбительно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что требование украинского лидера Владимира Зеленского передать им бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, является оскорбительным.

Кобахидзе отметил, что не желает «глубоко затрагивать» данную тему, так как она касается президента страны, которая находится в состоянии конфликта.

«В целом позиция украинских властей является, конечно, оскорбительной», - цитирует Кобахидзе ТАСС.

Политик также напомнил, что в отправке Саакашвили в Грузию принимали участие ряд высокопоставленных представителей власти Украины. Поэтому, когда они же настаивают на возвращении экс-президента Грузии, это, по мнению Кобахидзе, является оскорбительным.

Напомним, ранее Зеленский поручил передать послу Грузии предписание покинуть страну для консультаций с грузинскими властями о состоянии Саакашвили. Кроме того, украинский лидер в очередной раз призвал власти Грузии передать бывшего президента Киеву, поскольку тот является гражданином Украины и нуждается в лечении.

Саакашвили находится в тюрьме в Грузии. На днях он дистанционно принял участие в заседании суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Тогда стало известно, что экс-президент Грузии похудел до неузнаваемости.