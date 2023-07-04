Путин: Россия поддерживает проект Нью-делийской декларации ШОС

Владимир Путин выступил на Саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества Фото: REUTERS

Президент Владимир Путин заявил, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) привержена построению справедливого и многополярного порядка, отметив также, что Россия поддерживает проект Нью-делийской декларации ШОС.

«Россия поддерживает проект Нью-Делийской декларации, где зафиксированы цели и задачи по дальнейшему всемирному развитию нашего взаимодействия, отражены консолидированные подходы к актуальным международным вопросам», - заявил российский лидер.

Кроме того, в начале своего выступления глава государства поблагодарил премьер-министра Индии Нарендру Моди за организацию заседания и положительно оценил работу индийского председательства в организации.

Напомним, заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества проходит в формате видеоконференции. Председательствует в организации Индия.