Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку России во время мятежа

Владимир Путин выразил благодарность странам Шанхайской организации сотрудничества Фото: REUTERS

Президент Владимир Путин выразил благодарность странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за поддержку действий по защите конституционного строя России в период вооруженного мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

«Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить коллег из стран ШОС, выразившим поддержку действиям российского руководства по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан», - заявил российский лидер, выразив намерение и далее углублять связи со странами организации.

Кроме того, глава государства также отметил, что российские граждане единым фронтом выступили против попытки мятежа, а Россия уверенно противостоят внешнему давлению и провокациям.

Ранее во время встречи с главой Дагестана Путин также заявил, что не сомневался в поддержке власти российскими гражданами при попытке мятежа.