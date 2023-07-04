Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика4 июля 2023 8:34

Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку России во время мятежа

Глава государства отметил, что россияне единым фронтом выступили против попытки мятежа
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Владимир Путин выразил благодарность странам Шанхайской организации сотрудничества

Владимир Путин выразил благодарность странам Шанхайской организации сотрудничества

Фото: REUTERS

Президент Владимир Путин выразил благодарность странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за поддержку действий по защите конституционного строя России в период вооруженного мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

«Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить коллег из стран ШОС, выразившим поддержку действиям российского руководства по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан», - заявил российский лидер, выразив намерение и далее углублять связи со странами организации.

Кроме того, глава государства также отметил, что российские граждане единым фронтом выступили против попытки мятежа, а Россия уверенно противостоят внешнему давлению и провокациям.

Ранее во время встречи с главой Дагестана Путин также заявил, что не сомневался в поддержке власти российскими гражданами при попытке мятежа.