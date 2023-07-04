Путин: российский народ сплочен как никогда Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин выступил на саммите Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в Индии.

По словам президента, на данный момент народ России является как никогда сплоченным. Все граждане единым фронтом выступили против попытки мятежа.

"Россияне единым фронтом выступили против попытки мятежа", - заявил Путин.

За поддержку в период вооруженного мятежа частной военной компании (ЧВК "Вагнер") Путин поблагодарил и страны Шанхайской организации сотрудничества. По его словам, государства ШОС выступили за поддержку действий по защите конституционного строя России.

Также в ходе саммита 4 июля 2023 года глава государства заявил, что свыше 80% торговых сделок между Россией и Китаем осуществляется в рублях и юанях.