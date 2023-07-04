Украина отключила линию электропередачи, снабжающую Запорожскую АЭС Фото: REUTERS

Киев в ночь на вторник, 4 июля, отключил Днепровскую линию электропередачи (ЛЭП), которая снабжала электричеством Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Сегодня в 01:07 по московскому времени они берут и отключают 750-ю Днепровскую линию», - заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, днем ранее, 3 июля, Карчаа заявил, что западные страны, которые поддерживают киевский режим, собираются использовать инцидент на Запорожской АЭС для прямого вступления в конфликт с Россией.

Как писал сайт KP.RU, по словам советника гендиректора концерна «Росэнергоатом», партнеры Киева не хотят осознавать, что эта электростанция является российской собственностью, а Украина уже готовит пункты деконтаминации - обеззараживания людей от радиационного загрязнения.