CNN: Запад начинает нервничать из-за результатов наступления ВСУ Фото: Александр КОЦ

Запад начинает нервничать из-за украинского наступления, "измеряемого метрами, а не километрами". Такой расклад может повлиять на поддержку союзников Украины в случае затягивания конфликта, сообщает телеканал CNN.

"Союзники Киева нервничают из-за того, что прогресс наступления ВСУ измеряется не километрами, а метрами. Запад понимает, что без их помощи Украине не победить Россию. Но более медленный, чем ожидалось, темп действий означает, что их поддержка может стать все более неустойчивой в случае затяжного конфликта", - отмечается в сообщении телеканала.

Также, по данным телеканала, многим лидерам стран Запада придется оправдывать большое количество вложенных в Украину ресурсов. И это при том, что их собственные избиратели "сводят концы с концами".

Напомним, о том, что наступление ВСУ столкнулось с большими проблемами, говорилось уже не в первый раз. Так, глава военного комитета НАТО Роб Бауэр считает, что украинское наступление оказалось очень проблематичным и требующим длительного времени.

Также стало известно, что 3 июля бойцы Южной группировки войск пресекли попытку наступления под Соледаром в Донецкой Народной Республики (ДНР), уничтожив две группы украинской армии общей численностью до семидесяти человек.