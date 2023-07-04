В Петербурге будут взимать курортный сбор с 1 апреля 2024 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербургский губернатор Александр Беглов подписал документ, согласно которому на территории города вводится курортный сбор. Он начнет взиматься с 1 апреля 2024 года.

Теперь по закону более чем год - с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года - в Санкт-Петербурге будет проходить эксперимент. С его помощью планируется развить курортную инфраструктуру культурной столицы, сообщают местные власти.

Деньги, взимаемые с граждан при сборе, будут направлены на создание комфортных условий и развития туризма. Закон вступает в силу 1 октября 2023 года, но сам сбор нужно будет оплачивать только с 1 апреля 2024 года. Размер сбора за сутки проживания в отеле составит 100 рублей с одного человека. При этом, от уплаты курортного сбора освободили более 20 категорий граждан.