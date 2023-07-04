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НовостиВ мире4 июля 2023 10:09

Посол Мальдив Шахиб: республика намерена тесно сотрудничать со странами ШОС

Он уточнил, что взаимодействие будет осуществляться по нескольким направлениям
Екатерина КОСОБОКОВА
Посол Мальдив Шахиб: республика намерена тесно сотрудничать со странами ШОС

Посол Мальдив Шахиб: республика намерена тесно сотрудничать со странами ШОС

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Мальдив в Индии Ибрагим Шахиб заявил, что республика намерена тесно сотрудничать со странами, которые входят в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

«Мальдивы продолжат тесно сотрудничать с ШОС и ее государствами-членами по широкому кругу вопросов», - цитирует Шахиба ТАСС.

Посол уточнил, что речь идет о таких направлениях, как торговля, инвестиции, здравоохранение, экология и наука. Шахиб добавил, что Мальдивы намерены быть активным и ответственным партнером организации. Так он прокомментировал получение республикой статуса партнера ШОС.

Сайт KP.RU ранее анонсировал заседание Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. В нем в формате видеоконференции принял участие президент РФ Владимир Путин.

Российских лидер заявил, что ШОС привержена идее построения справедливого и многополярного порядка. Он отметил, что Россия поддерживает проект Нью-делийской декларации организации.