Лукашенко предложил сопряжение форматов ШОС, ЕАЭС и БРИКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минск выступает за сопряжение форматов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Евразийского экономического союза, а также БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Такое заявление во вторник, 4 июля, сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на саммите ШОС в онлайн-формате

Белорусский лидер заявил, что западные страны цепляются «за ускользающее доминирование в ряде сфер экономики и финансов», пытаясь сдержать развитие неугодных им стран. По его словам, они также используют для этого санкционные ограничения.

«Чтобы этому эффективно противостоять, Белоруссия активно продвигает идею глобального развития. Мы последовательно выступаем как за создание большого евразийского партнерства со странами … так и за сопряжение форматов ЕАЭС, ШОС и БРИКС в широком контексте», - заявил глава Белоруссии.

Как писал сайт KP.RU, Лукашенко также заявил о своей уверенности в том, что «в ближайшее время» Белоруссия присоединится к Шанхайской организации сотрудничества.