Прокуратура взяла на контроль оказание помощи тюменским погорельцам из дома на Луначарского

Погорельцев временно поселят в гостиницах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил своему сотруднику из Калининского округа города Тюмени Евгению Кондрашкину выехать на место пожара в многоквартирном доме №51 по улице Луначарского для оценки ситуации, обеспечения соблюдения прав погорельцев и оказания пострадавшим необходимой медицинской помощи, пишет «Наш город».

— При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Установление причин и условий произошедшего поставлено прокуратурой на контроль, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, спасатели тушат огонь на крыше многоквартирного дома по улице Луначарского. На место происшествия прибыл заместитель мэра Тюмени Петр Вагин. Он сообщил, что сегодня вечером представители власти организуют встречу с погорельцами. Предварительно, эвакуированных жителей разместят в гостиницах «Березка» и «Малахово». Сотрудники МЧС и администрации города эвакуировали порядка 100 жителей из горящего здания. Организована работа на месте пожарного штаба.

Напомним, утром в доме на улице Луначарского загорелся балкон на пятом этаже. Огонь затем перекинулся на крышу. Тушением пламени занимаются 82 спасателя. Площадь пожара достигла почти 600 квадратных метров.