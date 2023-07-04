Во время представления в цирке в Петрозаводске медведь вцепился в голову дрессировщице

Хищник напал на дрессировщицу после выступления Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Трагедией едва не закончилось одно из представлений в цирке, который сейчас гастролирует в столице Республики Карелия – Петрозаводске. После выступления медведь напал на дрессировщицу. Зверь вцепился женщине в голову, и она чудом осталась жива. Об этом сообщает издание Karelinform.

Со слов очевидцев, все произошло очень быстро: косолапый подбежал к дрессировщице и стал трепать ее.

- Медведь вцепился женщине в голову, не отпускал около 5 секунд, - приводят слова очевидцев корреспонденты издания. - Манеж быстро закрыли занавесками, но некоторые видели, как за кулисами разнимали девушку с медведем.

Свидетели ЧП в цирке в Петрозаводске отмечают, что медведь напал на женщину именно после номера, а не до, как это писали некоторые другие СМИ. Перед этим зверь прохаживался вдоль первых рядов, где находились посетители с детьми.

- Медведь около двух метров шел на двух лапах без сопровождения, ограждений никаких не было - по бокам действительно сидели люди, - вспоминает зрительница.

Пострадавшей дрессировщице понадобилась медицинская помощь. Известно, что она осталась жива. При этом, несмотря на случившееся, программу выступлений продолжили. Правда, на номер с медведями вывели другого косолапого.