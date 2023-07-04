Базовая кафедра ВТБ в Финансовом университете подвела итоги учебного года

В ВТБ прошло торжественное вручение сертификатов выпускникам факультативного курса базовой кафедры банка в Финансовом университете (ФУ). Со студентами встретились член правления ВТБ и заведующий базовой кафедрой ВТБ в ФУ Максим Кондратенко, руководитель департамента по работе с персоналом - старший вице-президент банка Глеб Ермаков, лекторы курса и представители Финансового университета.

В феврале этого года 200 студентов старших курсов всех факультетов университета зарегистрировались на факультатив «Современная практика и технологии банковского бизнеса» на базовой кафедре ВТБ. Из них только 40 человек прошли вступительное тестирование и начали обучение. Успешно завершили основное обучение на факультативе 30 студентов, и многие из них прошли дополнительный отборочный курс по финансовому анализу и управлению рисками.

«Сегодня важно создавать профессиональные программы для учащихся вузов, которые хотят в дальнейшем работать в банковской сфере, и на конкретных примерах разбирать полученные ими теоретические знания, – отметил Максим Кондратенко. - Курс состоял из блоков о финансовом регулировании, корпоративном и розничном бизнесе, управлении производственным процессом, моделировании и валидации, финансовом анализе и управлении рисками».

Глеб Ермаков сообщил, что треть выпускников кафедры получили предложения о стажировке или постоянной работе в ВТБ. «Наша планомерная работа с вузом - пример взаимовыгодного сотрудничества, позволяющего нам находить перспективных студентов - потенциальных сотрудников, а университету - расширять спектр своих учебных программ», - добавил он.

Базовая кафедра ВТБ в Финансовом университете начала свою работу в 2022/2023 учебном году. За прошедший год в рамках основной образовательной программы старших курсов бакалавриата и магистратуры кафедра провела серию мастер-классов, кейс- чемпионат, интерактивную выставку для студентов, организовала факультативный курс, а также курс повышения квалификации для преподавателей