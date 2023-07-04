Правительство России расширило критерии оценки губернаторов
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое расширяет критерии оценки эффективности работы губернаторов российских регионов. Согласно изменениям, работу глав субъектов будут оценивать в вопросе доступности и безопасности детских садов и школ. Об этом сообщается на сайте правительства.
«Критерии оценки эффективности губернаторов теперь будут включать показатели доступности и безопасности образовательных учреждений», - сказано в заявлении кабмина.
Кроме того, в новую методику расчета уровня эффективности включены показатели, демонстрирующие создание новых мест в общеобразовательных организациях, доступность школ и обеспечение охраны, а также наличие детских садов для детей-инвалидов.
Напомним, российский президент подписал указ об оценке эффективности работы глав регионов в 2019 году. Как сообщается, сейчас методика включает в себя 38 пунктов.