Пропавшего во Владивостоке подростка нашли на другом краю Приморья

Стражи порядка вернули подростка матери Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Недавно волонтеры «ПримПоиска» пытались найти пропавшего 16-летнего подростка, который ушел из дома и не вернулся. Активисты просили распространить наводки и по Хабаровскому краю. Об этом сообщает портал vostokmedia.com.

Обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына его мама. Она рассказала, что тот взял с собой только вещи первой необходимости, телефон и гитару. Уйдя из дома, он перестал отвечать на звонки и выходить на связь.

Волонтеры «ПримПоиска» проверяли заброшенные здания, гаражные кооперативы, детские площадки, а также другие места, где обычно могут собираться несовершеннолетние.

В итоге парня нашли в Черниговском районе. Тот рассказал, что пытался добраться до Хабаровска. Теперь же его передали обеспокоенной матери, а также провели воспитательную беседу.