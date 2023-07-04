Решением суда сжегшая полуторогодовалую дочь жительница Алтая отправлена в психбольницу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жительница алтайского села, которая заживо сожгла свою полуторагодовалую дочь, помещена в психбольницу. Об этом проинформировало СУСК по региону.

По информации ALT.KP.RU, у женщины нашли хроническое психическое расстройство. Как следствие, она была признана судом невменяемой и отправлена на принудительное лечение.

Напомним, в феврале этого года жительница Алтая приобрела в магазине несколько бутылок с керосином. Затем она отвела полуторогодовалую дочь и восьмилетнего сына к складам, где редко появляются прохожие. Там она усадила маленькую девочку в таз, залила керосином и подожгла. Все это произошло на глазах у мальчика. После того, как малышка сгорела заживо, жительница Алтая взяла сына и ушла.

По словам односельчан, женщина неоднократно заявляла, что в нее вселился дух ведьмы. Якобы, сжигая свою дочь, она таким образом надеялась изгнать из ребенка бесов.

Ранее Кировский суд Екатеринбурга отправил в психбольницу 15-летнего подростка, который пытался зарезать мать из-за того, что та отобрала у него мобильный телефон.

Также сообщалось о том, что на принудительное лечение будет отправлен житель Марий Эл, который убил учительницу и отрезал ей голову, а также держал в страхе все село, в котором жил.