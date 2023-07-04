Песков: Путину доложено о нападении на журналистку Милашину

Как отметил представитель Кремля, «речь идет об очень серьезном нападении», которое «требует энергичных мер» и «реализации следственных действий». Фото: REUTERS

Президенту России Владимиру Путину было доложено о нападении на журналистку Елену Милашину в Грозном. Такое заявление во вторник, 4 июля, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, «речь идет об очень серьезном нападении», которое «требует энергичных мер» и «реализации следственных действий».

«Разумеется, президенту доложено … Безусловно, там требуется проверка и реализация следственных действий на фоне этого нападения», - заявил пресс-секретарь российского лидера, напомнив также, что произошедшим уже занимается уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, которая уже обратилась в Следственный комитет (СК) Чечни и прокуратуру Чеченской Республики.

Как писал сайт KP.RU, Москалькова попросила уполномоченного по правам человека в Чеченской Республики Мансура Солтаева обеспечить безопасность избитой журналистки.