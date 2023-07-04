Экс-разведчик Риттер: дистанционное минирование наносит разрушительный удар по ВСУ Фото: Александр КОЦ

Российские военные используют особенные снаряды артиллерии для дистанционного минирования. Они способны нанести сокрушительный удар по ВСУ, считает отставной американский разведчик Скотт Риттер. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

"То, как поступают русские, очень умно", - заметил Риттер.

Кроме того, эксперт утверждает, что российские военные используют специальные снаряды, позволяющие дистанционно создавать новые минные поля после того, как украинские бойцы их разминируют. Тем самым ВС РФ наносят серьезный удар по ВСУ, когда те пытаются прорвать линии обороны.

"Россия довольно эффективно использует их для создания этих заградительных поясов", — добавил эксперт.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо говорил, что российские военные дистанционно минировали подход к Антоновскому мосту.