«Она в моем сердце»: Актер Домогаров впервые рассказал о своей возлюбленной

Актер Александр Домогаров признался, что у него появилась возлюбленная Фото: Борис КУДРЯВОВ

Народный артист России Александр Домогаров крайне редко посвящает публику в свою личную жизнь. Актер уже был трижды женат, однако найти настоящую любовь в этих браках ему не удалось. В преддверии 60-летия артист впервые рассказал о своей возлюбленной, признавшись, что она заняла особое место в его жизни.

«Она занимает место в моем сердце. Она мой помощник, друг, жена», – заявил Домогаров в интервью «Пятому каналу».

По словам актера, его любимая женщина помогает ему во всем, и благодаря ей Домогарову удается стоять на ногах. Вместе с тем артист не стал раскрывать имя своей возлюбленной.

Напомним, Александр Домогаров в прошлом был женат на подруге детства и юности Наталье Сагоян, костюмере Ирине Гуненковой и актрисе Наталье Громушкиной. Помимо этого артист имел многочисленные романы, в частности с актрисой Мариной Александровой.