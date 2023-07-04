Минцифры поддержало избитых в Грозном журналистов
Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
Минцифры РФ поддержало пострадавших в результате нападения в Грозном журналистов Елене Милашиной и Александру Немову.
«Выражаем поддержку Елене Милашиной и Александру Немову, на которых было совершено чудовищное нападение», - сказано в заявлении ведомства.
В министерстве отметили, что выполняющий свою работу журналист «не должен подвергаться преследованиям и пыткам», а также выразили надежду, что данный случай «будет тщательно расследован и виновные понесут наказание».
Кроме того, в ведомстве заявили, что данные о нападении направлены в правоохранительные органы, а пострадавшим будет оказана правовая, информационная и финансовая помощь.
Напомним, ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила обеспечить безопасность избитой журналистки, а также обратилась в Следственный комитет (СК) Чечни и прокуратуру Чеченской Республики для прояснения ситуацию.