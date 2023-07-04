Кадеты центра «Корабелы Прионежья» отправились водным маршрутом к Великому Новгороду

Экспедиция образовательного центра «Корабелы Прионежья» стартовала из Вытегры на шхуне "Онежская жемчужина". За 25 дней кадеты пройдут порядка 1200 километров, сообщила замгубернатора Вологодской области Лариса Каманина. «Во время путешествия корабелов ждут практические занятия по основам судоходства, безопасности, первой помощи, туризма, экскурсоведения. Они будут заниматься ихтиологическими исследованиями», - сказала она.

В этом году маршрут посвящен Году педагога и наставника, а также памятным датам 2023 года: 250-летию со дня рождения мореплавателя Юрия Лисянского, 235-летию со дня рождения адмирала Михаила Лазарева, 203-летию со дня открытия Антарктиды, 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны и другим событиям.

«Сам по себе маршрут уникален, потому что он проходит по местам, которые связаны с российской государственностью. Именно здесь она зарождалась, это сердце русских земель, начиная с появления на этих водных путях известного маршрута «из варяг в греки», - сказал ректор вологодского университета Вячеслав Приятелев.

Экспедиция проходит в седьмой раз на средства гранта Русского географического общества и при участии Вологодского государственного университета. В составе экспедиции - кадеты, участники молодёжного клуба Русского географического общества, преподаватели университета. Юных корабелов сопровождает и группа обеспечения безопасности Арктического спасательного центра «Вытегра».