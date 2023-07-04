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НовостиПроисшествия4 июля 2023 10:58

Два российских моряка погибли на борту судна «Милфорд» в Болгарии

Причины гибели устанавливаются
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Два российских моряка погибли на борту судна «Милфорд» в Болгарии

Два российских моряка погибли на борту судна «Милфорд» в Болгарии

Фото: Архив "КП"

Два российских моряка погибли на борту гражданского судна «Милфорд» в территориальных водах Болгарии, сообщает Болгарское национальное телевидение.

Известно, что одному из моряков было 32 года, второму – 58 лет. Имена погибших не раскрываются, причины их гибели устанавливают правоохранители. Как уточняется в сообщении, судно выполняло работы по углублению дна в районе порта Бургас. 4 июля ночью оно направилось в румынский город Констанца, чтобы произвести дозаправку.

В настоящее время корабль находится в Варне. Экипаж состоял из 14 человек, правоохранители допрашивают всех членов команды.