Макрон пригрозил финансовым наказанием родителям участвующих в протестах подростков Фото: REUTERS

Президент Франции Эмманюэль Макрон пригрозил применять финансовые наказания к семьям молодых людей, которые участвуют в беспорядках.

«Нужно, чтобы при первом нарушении мы могли простым порядком финансово наказывать семьи», - приводит газета Le Parisien заявление французского лидера в ходе встречи с представителями полицейской бригады по борьбе с преступностью.

Как отметил Макрон, это будет «своего рода минимальный тариф после первой выходки».

Напомним, беспорядки вспыхнули после того, как на прошлой неделе, 27 июня, полицейский в парижском пригороде Нантере застрелил 17-летнего подростка. Власти десяти городов, которые расположены на севере Франции, ввели комендантский час для борьбы с протестами.

Как заявил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета республики Брюно Ле Мэр участники беспорядков разграбили и сожгли более тысячи магазинов.