Песков прокомментировал атаку дронов в Новой Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во вторник, 4 июля, комментируя атаку беспилотников в Новой Москве, заявил, что не может давать оценку работы силовых ведомств, но назвал очевидным тот факт, что все дроны были уничтожены и нейтрализованы.

«Мы не можем давать профессиональную оценку работы нашей системы защиты от подобных нападений. Можем лишь констатировать, что все эти дроны были уничтожены и нейтрализованы с помощью соответствующих систем. Это абсолютно очевидный факт», - заявил пресс-секретарь российского лидера.

Позже сегодня, 4 июля, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о новой попытки атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по объектам, которые расположены на территории Московской области и Новой Москвы. Как сообщил градоначальник, в целях безопасности часть рейсов была временно перенаправлена из аэропорта Внуково.