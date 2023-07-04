Омбудсмен Чечни прокомментировал нападение на Милашину и Немова

Омбудсмен Чечни назвал нападение на Милашину и Немова диверсией и провокацией Фото: REUTERS

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев, комментируя нападение на Елену Милашину и Александру Немову, назвали произошедшие диверсией и провокацией против республики.

«Это была дерзкая, диверсионная провокация против республики», - приводится РИА Новости заявление омбудсмена, который также выразил уверенность в том, что «органы внутренних дел разберутся».

Напомним, ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила Мансура Солтаева обеспечить безопасность избитой журналистки, а также обратилась в Следственный комитет (СК) Чечни и прокуратуру региона для прояснения данной ситуацию.

Позже произошедшие прокомментировали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президенту России Владимиру Путину было доложено о нападении на журналистку. Он также отметил, что в данном случае «речь идет об очень серьезном нападении», которое «требует энергичных мер».