Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 июля 2023 11:15

Омбудсмен Чечни прокомментировал нападение на Милашину и Немова

Омбудсмен Чечни назвал нападение на Милашину и Немова диверсией и провокацией
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Омбудсмен Чечни назвал нападение на Милашину и Немова диверсией и провокацией

Омбудсмен Чечни назвал нападение на Милашину и Немова диверсией и провокацией

Фото: REUTERS

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев, комментируя нападение на Елену Милашину и Александру Немову, назвали произошедшие диверсией и провокацией против республики.

«Это была дерзкая, диверсионная провокация против республики», - приводится РИА Новости заявление омбудсмена, который также выразил уверенность в том, что «органы внутренних дел разберутся».

Напомним, ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила Мансура Солтаева обеспечить безопасность избитой журналистки, а также обратилась в Следственный комитет (СК) Чечни и прокуратуру региона для прояснения данной ситуацию.

Позже произошедшие прокомментировали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президенту России Владимиру Путину было доложено о нападении на журналистку. Он также отметил, что в данном случае «речь идет об очень серьезном нападении», которое «требует энергичных мер».