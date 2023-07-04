Япония выразила протест России из-за визита Трутнева на остров Итуруп Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Японии выразило протест России в связи с посещением острова Итуруп полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном Федеральном округе Юрием Трутневым.

По информации Kyodo, в Токио назвали визит полпреда недопустимым и «не соответствующим позиции Японии по северным территориям», то есть Южным Курилам России.

Между тем официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала протест Токио, заявив, что «остров Итуруп наш», и Японии «пора это выучить».

Как писал сайт KP.RU, ранее Япония выразила протест России из-за решения Генпрокуратуры РФ признать нежелательной организацию НПО «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи». В Токио назвали НПО «организацией бывших жителей северных островов и их потомков», выступающая за подписание мирного договора между Россией и Японией.