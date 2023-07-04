«У меня уже нет отношений»: Виктория Боня рассталась с возлюбленным

Телеведущая Виктория Боня сообщила, что рассталась с возлюбленным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телеведущая Виктория Боня после расставания с отцом своей дочери Анджелины Алексом Смерфитом старается не распространяться о своей личной жизни. Однако недавно она сделала откровенное признание в соцсетях, рассказав подписчикам о том, что сейчас она не состоит в отношениях.

«Правда в том, что у меня уже нет отношений. Вчера мы поставили точку», - рассказала Боня.

Однако от каких-либо других подробностей своей личной жизни телеведущая воздержалась.

Боня, которая живет в Монако, ранее то и дело жаловалась поклонникам на одиночество и говорила, что у нее не складывается с мужчинами. Отвечая на вопросы журналистов о личной жизни, она неоднократно заявляла, что не готова делиться информацией о своих отношениях ради лайков в соцсетях.

Летом прошлого года телеведущая призналась, что в какой-то момент своей жизни она поставила себе табу на женатых мужчин. Однако ей пришлось изменить своему правилу, когда она влюбилась в иностранца, который оказался связан узами брака.