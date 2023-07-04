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НовостиОбщество4 июля 2023 11:40

Электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено после сбоя

Ранее сообщалось об отключении линии электропередачи, снабжающей АЭС
Екатерина КОСОБОКОВА
Собственные нужды АЭС запитаны по штатной схеме

Собственные нужды АЭС запитаны по штатной схеме

Фото: REUTERS

Электроснабжение Запорожской атомной электростанции восстановлено после сбоя, который произошел во вторник, 4 июля. Об этом проинформировало руководство АЭС.

«Электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено», - сообщил директор станции Юрий Черничук.

Он уточнил, что в настоящее время АЭС функционирует в штатном режиме, нарушений в ее работе нет.

«Собственные нужды АЭС запитаны по штатной схеме», - добавил Черничук.

Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что Украина в ночь на вторник, 4 июля, отключила Днепровскую линию электропередачи, которая снабжала электричеством Запорожскую АЭС.