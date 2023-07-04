Электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено после сбоя

Собственные нужды АЭС запитаны по штатной схеме Фото: REUTERS

Электроснабжение Запорожской атомной электростанции восстановлено после сбоя, который произошел во вторник, 4 июля. Об этом проинформировало руководство АЭС.

«Электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено», - сообщил директор станции Юрий Черничук.

Он уточнил, что в настоящее время АЭС функционирует в штатном режиме, нарушений в ее работе нет.

«Собственные нужды АЭС запитаны по штатной схеме», - добавил Черничук.

Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что Украина в ночь на вторник, 4 июля, отключила Днепровскую линию электропередачи, которая снабжала электричеством Запорожскую АЭС.