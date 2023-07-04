Водитель сбил группу пешеходов и напал на них с ножом в Тель-Авиве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Четыре человека ранены пострадали при наезде автомобиля на пешеходов на севере Тель-Авива. Об этом во вторник, 4 июля, сообщила служба скорой помощи Израиля Маген Давид Адом, отметив, что нападавший нейтрализован.

По данным радио Кан, в результате нападения пострадали десять человек.

Как передает израильский портал Arutz Sheva, очевидцы заявляют, что автомобиль наехал на две группы пешеходов на тротуаре, а потом водитель машины попытался нанести прохожим ножевые ранения. Нападавшего нейтрализовали вооруженные гражданские лица и офицер полиции.

Напомним, днем ранее, 3 июля, армия Израиля нанесла несколько ударов с воздуха по объектам боевиков в лагере беженцев Джени. Как заявили израильские спецслужбы удары пришлись по производству оружия, а также складу взрывчатки.