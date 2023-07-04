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НовостиПолитика4 июля 2023 11:40

Российские ПВО сбили два украинских Су-25 в ДНР и Запорожской области

Еще один Су-25 противника был сбит истребителями Военно-космических сил России
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские ПВО сбили два украинских Су-25 в ДНР и Запорожской области

Российские ПВО сбили два украинских Су-25 в ДНР и Запорожской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские средства противовоздушной обороны сбили два самолета Су-25 Воздушных сил Украины в Донецкой народной республике и Запорожской области, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районе населенных пунктов Георгиевка Донецкой народной республики и Орехов Запорожской области», – сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, один украинский Су-25 был сбит истребителями Военно-космических сил России в районе Григоровки в ДНР. Конашенков добавил, что за прошедшие сутки ВС России уничтожили также 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в Луганской народной республие, Херсонской и Запорожской областях.

Как писал сайт KP.RU, в воскресенье, 2 июля, в Министерстве обороны РФ заявили, что российские системы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25, а также 14 беспилотников, четыре снаряда HIMARS и одну противорадараную ракету HARM.