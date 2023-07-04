Путин: уничтожить русскую культуру невозможно Фото: REUTERS

Во вторник, 4 июля, президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС 4 июля высказался о русской культуре.

По словам российского лидера, уничтожить русскую культуру невозможно.

Также российский лидер в ходе встречи с выпускниками вуза заявил, что жители Херсонской области проявляют удивительное терпение, мужество и созидательный потенциал.

Кроме того, президент выразил уверенность в том, что Россия одержит победу.