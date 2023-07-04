Путин: уничтожить русскую культуру невозможно
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Во вторник, 4 июля, президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС 4 июля высказался о русской культуре.
По словам российского лидера, уничтожить русскую культуру невозможно.
Также российский лидер в ходе встречи с выпускниками вуза заявил, что жители Херсонской области проявляют удивительное терпение, мужество и созидательный потенциал.
Кроме того, президент выразил уверенность в том, что Россия одержит победу.