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НовостиПолитика4 июля 2023 11:43

Путин: Уничтожить русскую культуру невозможно

Российский лидер высказался о русской культуре в текущей ситуации
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Путин: уничтожить русскую культуру невозможно

Путин: уничтожить русскую культуру невозможно

Фото: REUTERS

Во вторник, 4 июля, президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС 4 июля высказался о русской культуре.

По словам российского лидера, уничтожить русскую культуру невозможно.

Также российский лидер в ходе встречи с выпускниками вуза заявил, что жители Херсонской области проявляют удивительное терпение, мужество и созидательный потенциал.

Кроме того, президент выразил уверенность в том, что Россия одержит победу.